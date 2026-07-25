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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Jurgen Klopp Tak Ingin Jerman Meniru Spanyol, Apa Maksudnya?

Sabtu, 25 Juli 2026 – 08:53 WIB
Jurgen Klopp Tak Ingin Jerman Meniru Spanyol, Apa Maksudnya? - JPNN.COM
Pelatih anyar Timnas Jerman Jurgen Klopp. Foto: REUTERS/Annegret Hilse.

jpnn.com - Jurgen Klopp langsung menetapkan standar tinggi setelah resmi dipercaya menangani Timnas Jerman.

Alih-alih berbicara soal target jangka pendek, mantan pelatih Liverpool itu menegaskan Der Panzer tidak perlu merasa rendah diri ketika berhadapan dengan negara-negara yang saat ini mendominasi panggung dunia.

Klopp menilai kekuatan sebuah tim tidak semata ditentukan oleh banyaknya pemain bintang. Menurutnua, Jerman tetap memiliki peluang menaklukkan lawan mana pun selama mampu mempertahankan karakter permainannya sendiri.

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"Kalau pertanyaannya apakah kualitas Jerman saat ini sudah setara dengan Prancis, saya rasa jawabannya belum. Kami juga tidak memiliki pemain dengan karakter seperti Dembele, Mbappe, Doue, ataupun Barcola.

"Namun, itu sama sekali bukan alasan untuk merasa tidak mampu mengalahkan mereka," tegas mantan pelatih Liverpool itu pada media sosial resmi Timnas Jerman.

Bangun Identitas Sendiri

Pelatih berusia 59 tahun tersebut mengingatkan agar publik tidak terus menjadikan Spanyol, Prancis, maupun Argentina sebagai tolok ukur. Dia lebih memilih membangun identitas baru yang sesuai dengan kekuatan pemain Jerman saat ini.

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"Saya tidak ingin tim ini terus-menerus mengukur diri dengan Spanyol, Prancis, atau Argentina."

"Yang jauh lebih penting ialah membangun identitas permainan kami sendiri karena dari situlah peluang untuk bersaing dan menang akan datang," tambahnya.

Jurgen Klopp langsung menetapkan standar tinggi setelah resmi dipercaya menangani Timnas Jerman.

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TAGS   Jurgen Klopp  Jerman  Timnas Jerman  pelatih timnas jerman  Jurgen Klopp Timnas Jerman 
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