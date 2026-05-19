Jurnalis Indonesia Ditahan Militer Israel, HNW Desak Pemerintah Segera Bergerak

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengecam keras tindakan Israel yang menangkap dua wartawan Indonesia di Kapal Global Sumud Flotila saat melakukan misi kemanusiaan.

HNW sapaan akrabnya mendesak agar pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri segera bergerak menyelamatkan dua wartawan Indonesia yang ditahan oleh Israel.

“Perjalanan yang dilakukan oleh dua wartawan Republika, Bambang Noroyono dan Thoudy Badai merupakan bagian dari pekerjaan jurnalisme dan aksi kemanusiaan bersama aktivis Global Sumud Flotila yang seharusnya dilindungi oleh hukum internasional, dan tindakan Israel yang kembali menangkap dan menahan para aktivis kemanusiaan itu wajib dikecam keras oleh masyarakat internasional,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Senin (18/5).

Menurut HNW, selain melanggar hukum internasional, penangkapan dan penahanan tersebut juga bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang bersifat universal dan kebebasan masyarakat sipil.

Oleh karena itu, dia mendesak agar Kementerian Luar Negeri untuk segera bergerak untuk memastikan keselamatan dan pembebasan dua warga negara Indonesia tersebut.

Hal tersebut, lanjut HNW, merupakan amanat dari UUD NRI 1945, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Baca Juga: Komisi I Kecam Ulah Israel yang Tangkap Aktivis Kemanusiaan dan Jurnalis

“Ini merupakan amanat pertama dari dibentuknya pemerintahan Indonesia, oleh karena itu, pemerintah harus memastikan keselamatan para warga negaranya dimana pun juga, termasuk yang berada di luar Indonesia,” ujarnya.

HNW mengatakan langkah yang mendesak dan strategis perlu diambil oleh kementerian terkait, termasuk berkoordinasi dengan negara-negara sahabat yang warganya ditangkap dan ditahan oleh Israel.