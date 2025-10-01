Close Banner Apps JPNN.com
Jurus Agung Sedayu Group Bangun Budaya Sukarelawan: Jaga Nilai Kemanusiaan di Lingkungan Kerja

Rabu, 01 Oktober 2025 – 09:47 WIB
Jurus Agung Sedayu Group Bangun Budaya Sukarelawan: Jaga Nilai Kemanusiaan di Lingkungan Kerja
Sosialisasi Calon Relawan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia di ASG Office Tower pada Senin (22/9/2025). Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi Agung Sedayu Group dengan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Foto: ASG

jpnn.com, JAKARTA - Kemanusiaan bukan hanya tentang memberi, melainkan juga tentang belajar memahami sesama.

Kesadaran itulah yang ditumbuhkan di kalangan karyawan Agung Sedayu Group (ASG).

Melalui Sosialisasi Calon Relawan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia pada Senin (22/9/2025), ASG terus berupaya menyalakan bakti dan kasih.

Kegiatan yang digelar di ASG Office Tower tersebut dirancang sebagai bagian dari upaya perusahaan menanamkan empati dalam dunia kerja.

Dalam kegiatan itu, Head of Group Human Resources Division ASG Benjamin Salindeho menekankan pentingnya dimensi kemanusiaan di kantor.

“Nilai kemanusiaan dalam dunia kerja harus dijaga,” ujarnya.

Agung Sedayu Group mengaitkan langkah itu dengan empat pilar tanggung jawab sosial perusahaan, yakni pendidikan, lingkungan, ekonomi, dan kesehatan.

Agung Sedayu Group menyelenggarakan Sosialisasi Calon Relawan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia di ASG Office Tower

TAGS   Agung Sedayu Group  Sukarelawan  lingkungan kerja  kemanusian  Yayasan Buddha Tzu Chi  ASG Office Tower 
