Jurus MPMRent Menjaga Bisnis Pelanggan Tetap Ngebut

jpnn.com, JAKARTA - Bagi banyak perusahaan, armada kendaraan bukan sekadar alat transportasi—melainkan nadi yang menjaga roda bisnis tetap berputar.

Dari pengiriman barang hingga mobilitas karyawan, sedikit saja gangguan bisa berimbas besar pada produktivitas.

Itulah kenapa urusan memilih mitra rental kendaraan kini tak bisa asal murah atau cepat tersedia. Keandalan justru jadi kata kuncinya.

PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent (MPMRent) paham betul soal itu. Di tengah ketatnya persaingan, MPMRent terus menegaskan komitmennya menjadi mitra andal, bukan sekadar penyedia armada.

Komitmen itu dibuktikan dengan keberhasilan MPMRent mempertahankan empat sertifikasi internasional bergengsi—ISO 22301:2019, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, dan ISO 45001:2018—plus Sertifikasi SMK3 sesuai peraturan pemerintah.

Keempatnya bukan sekadar deretan angka dan dokumen formalitas. Di balik sertifikasi itu, tersimpan sistem manajemen yang memastikan seluruh layanan MPMRent tetap berjalan mulus, bahkan saat kondisi tak menentu.

“Dalam bisnis yang serba cepat dan kompetitif, keandalan operasional adalah segalanya,” ungkap VP Strategy & Business Innovation MPMRent Tantu Agung Suharto, melalui keterangannya, Selasa (21/10).

“Kami ingin pelanggan tahu bahwa MPMRent bukan hanya tempat menyewa kendaraan, tetapi mitra strategis yang menjaga bisnis mereka tetap bergerak, bahkan di tengah krisis.”