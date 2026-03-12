Jurus Pemerintah Atur Arus Mudik Lebaran 2026: Truk Besar Dibatasi, Masjid dan Jembatan Timbang Jadi Rest Area

jpnn.com - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan kesiapan total dalam menyambut arus mudik Lebaran 2026.

Kolaborasi lintas sektoral antara TNI, Polri, dan berbagai stakeholder terkait telah dimatangkan demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa seluruh jajarannya sudah siap melayani para pemudik.

Salah satu kebijakan krusial yang diambil adalah pembatasan operasional kendaraan angkutan barang guna menjamin kelancaran arus lalu lintas di jalur-jalur utama.

"Kami menyiapkan beberapa kebijakan, di antaranya pembatasan kendaraan berat melalui Surat Keputusan Bersama (SKB). Dengan tidak beroperasinya kendaraan sumbu tiga ke atas, diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemudik," kata Dudy di Jakarta, Kamis (12/3).

Tidak hanya soal kelancaran jalan tol, pemerintah juga memberikan perhatian khusus bagi pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua di jalur arteri.

Kemenhub juga menggandeng Kementerian Agama untuk menyulap masjid-masjid di sepanjang jalur mudik sebagai tempat istirahat yang representatif.

"Kami bersama Kementerian Agama menyiapkan masjid sebagai tempat beristirahat bagi para pemudik, khususnya pengguna kendaraan roda dua di jalan-jalan arteri. Ini penting agar pemudik bisa melepas lelah dengan layak," lanjutnya.