Justin Bieber Dipastikan Tampil di Halftime Show Final Piala Dunia 2026

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi Justin Bieber dipastikan akan tampil sebagai bintang tamu dalam Halftime Show Final Piala Dunia 2026.

Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh FIFA dan Global Citizen, seperti dilaporkan Variety baru-baru ini.

Justin Bieber bergabung sebagai co-headliner dalam Halftime Show Final Piala Dunia 2026, yang memadukan sepak bola, musik, dan aksi sosial dalam satu panggung.

“Piala Dunia menyatukan dunia dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh hal lain. Saya bersyukur bisa menjadi bagian dari Halftime Show ini, dan lebih bersyukur lagi karena acara ini turut membantu memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di seluruh dunia,” ungkap Justin Bieber.

Dalam Halftime Show Final Piala Dunia 2026, kehadiran Justin Bieber bakal melengkapi deretan bintang utama seperti BTS, Madonna, dan Shakira.

Selanjutnya penyanyi Burna Boy, Gustavo Dudamel, serta PS22 Chorus turut tampil bersama Coldplay, menjadi bagian dari pertunjukan berdurasi 11 menit tersebut.

FIFA dan Global Citizen akan menggelar Halftime Show pertama dalam sejarah Final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli 2026 di New York New Jersey Stadium.

Halftime Show tersebut digelar untuk mendukung FIFA Global Citizen Education Fund, yang menargetkan penggalangan dana sebesar 100 juta dolar AS guna memperluas akses pendidikan dan sepak bola bagi anak-anak di berbagai negara.