Justin Bieber Pamer Potret Bersama Kendall Jenner, Hailey Merespons Begini

Selasa, 19 Agustus 2025 – 17:17 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Hailey Bieber tak bisa menahan gelak tawa saat melihat foto terbaru sang suami, Justin Bieber, bersama sahabatnya Kendall Jenner.

Foto-foto candid itu dibagikan Justin melalui akunnya di Instagram, memperlihatkan momen santai mereka di sebuah bar di Los Angeles.

Dalam salah satu foto, Justin yang berusia 31 tahun tampil plontos dengan baju tanpa lengan dan celana baggy.

Wajahnya terlihat sedikit bingung, sementara Kendall memberi isyarat penuh ekspresi, seolah sedang bercerita sesuatu yang seru.

Hailey (28) pun tak mau kalah, menulis komentar jenaka yang langsung mencuri perhatian.

“Kendall selalu bercerita dengan tangannya,” tulis pendiri Rhode tersebut, menuding sahabat lamanya dengan nada nakal.

Komentar Hailey langsung disukai ratusan ribu penggemar, bahkan Kendall ikut menimpali dengan santai, “Astaga, aku pendongeng visual.”

Kedekatan Hailey dan Kendall memang sudah terjalin lebih dari satu dekade, termasuk saat keduanya tampil di pernikahan Justin pada 2019 dan Halloween 2024 dengan kostum ala Paris Hilton dan Nicole Richie.