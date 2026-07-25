Justin Hubner Terancam Absen di Piala AFF 2026, Bentrok Jadwal dengan Fortuna Sittard

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia berpotensi kehilangan salah satu pilar utamanya di Piala AFF 2026.

Justin Hubner terancam tak bisa memperkuat Skuad Garuda lantaran jadwal turnamen Asia Tenggara berbenturan dengan agenda Fortuna Sittard, menjelang bergulirnya kompetisi Eredivisie.

Sinyal absennya bek berusia 23 tahun itu makin kuat setelah media Belanda De Limburger melaporkan Hubner telah bergabung dengan rombongan Fortuna Sittard menuju Prancis, untuk menjalani pemusatan latihan pramusim.

Kondisi tersebut membuat peluangnya bergabung dengan Timnas Indonesia dalam waktu dekat makin tipis.

Pihak Fortuna Sittard pun memastikan Hubner tetap menjadi bagian dari skuad mereka.

Melalui juru bicaranya, klub menegaskan sang pemain sedang mengikuti agenda pramusim di Prancis, bukan bersiap meninggalkan tim untuk membela Indonesia.

"Dia hanya sedang dalam perjalanan ke Prancis," ujar juru bicara Fortuna Sittard seperti dikutip De Limburger.

Bentroknya jadwal menjadi alasan utama. Eredivisie musim 2026/2027 akan dimulai pada 8 Agustus, sementara Piala AFF 2026 baru berakhir pada 26 Agustus.