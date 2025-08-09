Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Justin Hubner Tolak Gaji Besar Demi Fortuna Sittard, Ini Alasannya!

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 13:29 WIB
Justin Hubner menjalani debutnya dengan Fortuna Sittard. Foto: X/FortunaSittard.

jpnn.com - Justin Hubner mengaku mendapat sejumlah tawaran dari klub lain sebelum menjatuhkan pilihan kepada Fortuna Sittard.

Pemilik 18 caps di Timnas Indonesia itu bisa saja menerima gaji lebih besar dari yang dia dapatkan saat ini.

Dapat Tawaran Gaji Besar dari Klub Lain

Namun, Hubner mantap memilih Fortuna Sittard sebagai pelabuhan baru karena ingin berkembang bersama klub Eredivisie tersebut.

"Sebenarnya saya bisa menandatangi kontra empat minggu lalu (dengan klub lain). Namun, dari segi olahraga, itu bukan pilihan tepat."

"Saya pikir ini pilihan terbaik (gabung Fortuna Sittard). Saya hanya mencari menit bermain lebih banyak," ucap Hubner dalam wawancara dengan Voetbal Primeur.

Ada Klub Indonesia Berminat

Lebih lanjut, mantan kapten Wolverhampton Wanderers U-21 itu juga mengaku sempat mendapat tawaran untuk berkarier di Indonesia. Akan tetapi, Hubner merasa hijrah ke Indonesia bukan keputusan terbaik.

"Saya juga mendapat tawaran dari (klub) Indonesia. Namun, dari perspektif olahraga, itu bukan keputusan yang tepat," tandasnya.

Hubner baru saja menjalani debut di Eredivisie saat Fortuna Sittard menghadapi Go Ahead Eagles. Pemain berusia 21 tahun tersebut tampil selama 90 menit penuh dalam laga yang berakhir imbang 1-1.

TAGS   Justin Hubner  Fortuna Sittard  Eredivisie  Liga Belanda 
