JustMarkets Resmi Menghadirkan Trading Saham SpaceX

jpnn.com, JAKARTA - JustMarkets Broker global multi-aset JustMarkets mengatakan pasar keuangan terus berkembang, dan minat trader terhadap perusahaan yang mendorong inovasi di berbagai industri juga semakin meningkat.

Hal itu mendorong JustMarkets meluncurkan layanan trading saham SpaceX (SPCX) bagi para kliennya mulai 17 Juni 2026.

Trader kini dapat memperdagangkan saham salah satu perusahaan dirgantara swasta paling inovatif melalui platform JustMarkets, sekaligus memperoleh akses ke peluang investasi. SpaceX merupakan salah satu perusahaan paling dikenal di sektor dirgantara dan teknologi.

Melalui penambahan saham SpaceX ke dalam portofolio instrumen trading, JustMarkets memberikan kesempatan kepada klien untuk memantau pergerakan harga, mengikuti perkembangan pasar, serta melakukan transaksi menggunakan platform trading yang telah disediakan perusahaan.

Instrumen ini melengkapi berbagai pilihan produk yang telah tersedia di JustMarkets, seperti forex, komoditas, logam mulia, indeks, mata uang kripto, dan saham global. Kehadiran saham SpaceX juga menjadi bagian dari komitmen JustMarkets dalam menghadirkan instrumen investasi yang relevan, inovatif, dan menjadi perhatian pasar internasional.

Sebelumnya, Juru Bicara JustMarkets Niyas Yessengarayev mengatakan perayaan ulang tahun ke-14 menjadi momentum untuk mengapresiasi para pengguna yang telah mendukung perusahaan selama ini.

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“Kontes Anniversary Spesial menjadi bentuk apresiasi kami dengan membagikan emas batangan, hadiah uang tunai, dan undian mingguan. Kami antusias melihat kompetisi ini berjalan dan merayakan Hari Jadi JustMarkets bersama para trader kami,” ujarnya.

Memanfaatkan momentum tersebut, JustMarkets merayakan ulang tahun ke-14 dengan menggelar Kontes Anniversary Spesial yang menawarkan hadiah lebih dari USD 50.000 serta emas batangan fisik.