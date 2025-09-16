Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Jusuf Hamka Sebut Konsesi Tol Cawang-Pluit Tak Dilelang, Ini Penjelasannya

Selasa, 16 September 2025 – 21:09 WIB
Jusuf Hamka Sebut Konsesi Tol Cawang-Pluit Tak Dilelang, Ini Penjelasannya - JPNN.COM
Jusuf Hamka. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pemegang saham PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Jusuf Hamka menjelaskan alasan konsesi jalan tol Cawang-Pluit tidak dilelang dan langsung diserahkan kepada CMNP.

Ia menegaskan tol Cawang-Pluit bukan proyek baru, melainkan penambahan ruang lingkup dari proyek yang sebelumnya karena sudah kelebihan kapasitas.

"Yang namanya dilelang adalah investasi baru, kalau kami meminta (membuat) jalan. Namun, kalau kami diminta, itu adalah karena over kapasitas. Priok itu penuh sekali, macet dan tidak nyaman, kalau kita dari Priok ke Pluit bisa 1,5 jam," tutur Jusuf Hamka, Selasa (16/9/2025).

Baca Juga:

Jusuf Hamka alias Babah Alun menceritakan permintaan untuk konsesi Cawang-Pluit sejak 2013. Jadi, permintaan ini bukan ujug-ujug melainkan disertai komitmen investasi. Babah Alun mengatakan, permintaan pertama datang dari BPJT pada 2013, dilanjutkan lagi pada 2015, 2017, dan 2018 saat forum Bank Dunia dengan IMF di Bali.

"Kami menandatangani investasi yaitu Rp 17 triliun lah di sana, satu miliar dolar AS kurang lebih," tegasnya.

Selanjutnya, pada 2019 Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum meminta pendapat hukum dari Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) terkait soal penunjukan kepada CMNP untuk menambah kapasitas ruas jalan tol ini.

Baca Juga:

Baru setelah legal opinion (LO) dari Kejaksaan ini diteken, baru diterbitkan konsesi perpanjangan tol Cawang-Pluit.

"Jadi setelah keluar LO baru 13 bulan kemudian, terbitlah perpanjangan kepada kami, tapi dengan catatan bukan perpanjang begitu saja," tutur Jusuf Hamka.

Pemegang saham PT CMNP Jusuf Hamka menjelaskan alasan konsesi jalan tol Cawang-Pluit tidak dilelang dan langsung diserahkan kepada CMNP.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tol Cawang-Pluit  jusuf hamka  PT CMNP  Konsesi Jalan Tol 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp