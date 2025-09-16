Jusuf Hamka Tegaskan Fitria Inisiatif Klarifikasi Soal Konsesi ke Kejagung

jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran anak pengusaha jalan tol Jusuf Hamka, Fitria Yusuf, ke Kejaksaan Agung (Kejagung) akhir pekan kemarin ternyata bukan memenuhi panggilan.

Menurut sang ayah Jusuf Hamka, PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) atau anaknya belum menerima surat panggilan dari Kejagung.

"Saya suruh anak saya proaktif, anak saya belum dipanggil. Saya suruh dia ke sana. Bukan dipanggil, saya suruh ke sana, coba di TikTok katanya kami dipanggil kan. Jadi anak saya suruh aktif, jelaskan apa konsesi. Semua dokumen dikasih tidak ada masalah," tutur Jusuf Hamka, dikedai Teh Wati, di Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2025).

Sosok yang akrab disapa Babah Alun ini menegaskan tak khawatir dengan berita yang menyebutkan Kejagung tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi konsesi Tol Cawang-Pluit.

Menurutnya, penyelidikan dari Kejagung justru menjadi audit khusus dari pemerintah agar CMNP bekerja secara profesional dan sesuai kaidah hukum.

"Buat kami penyelidikan Kejagung ini special audit dari pemerintah, memperkokoh kami untuk jalan lebih baik ke depan," ujarnya.

"Penyelidikan dari Kejagung ini harus dihargai, kan penyelidikan kan bukan berarti ada masalah pidana, perdata, itu gak. Dan itu kita harus percaya Kejaksaan Agung kita, di zaman Pak Prabowo ini cukup amanah dan baik," tambah Babah Alun.

Sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengaku, Fitria Yusuf datang dan telah melakukan klarifikasi di Kejagung pada Jumat (12/9/2025).