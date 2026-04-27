Jusuf Kalla Akan Terima DPP PATRIA PMKRI Perihal Dialog Merawat Kebangsaan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Muhammad Jusuf Kalla akan menerima delegasi Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Alumni Margasiswa Republik Indonesia (DPP PATRIA PMKRI) untuk berdialog tentang Merawat Tenun Kebangsaan.

Staf Jusuf Kalla, Dewi Meifira membenarkan agenda pertemuan dengan DPP PATRIA.

“Betul, Pak. Besok (hari ini, Senin, 27 April 2026, red) Pukul 14.00 WIB,” ujar Dewi Meifira pada Minggu (26/4/2026).

Baca Juga: Jusuf Kalla Merespons Undangan DPP PATRIA PMKRI Perihal Dialog Merawat Kebangsaan

Untuk diketahui, agenda pertemuan tersebut untuk merespons Surat Undangan Dialog dari DPP PATRIA yang sebelumnya diagendakan pada tanggal 15 April 2026.

“Kami sampaikan permohonan maaf, beliau tidak bisa hadir karena masih berada di luar negeri,” ujar Dewi dalam pesan WhatsApp diterima Ketua Bidang Internal Organisasi DPP PATRIA PMKRI Friederich Batari pada Selasa (14/4/2026).

Ketua Umum DPP PATRIA PMKRI Periode 2025-2030 Agustinus Tamo Mbapa mengapreasi atas respons tokoh nasional Muhammad Jusuf Kalla kepada organisasi yang dipimpinnya sebagai upaya membangun dialog kebangsaan.

Baca Juga: DPP PATRIA PMKRI Undang Jusuf Kalla Berdialog Tentang Merawat Kebangsaan

“Kami berharap Pak Jusuf Kalla dapat memberikan penjelasan yang utuh atas pernyataan yang kontroversi,” ujar Gustaf sapaan akrab Agustinus Tamo Mbapa.

Menurut Gustaf, dalam pertemuan nanti, DPP PATRIA akan menyampaikan pandangan sesuai ajaran Katolik yang penuh kasih tanpa kekerasan,” ujar Gustaf.