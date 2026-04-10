JPNN.com - Nasional - Tokoh

Jusuf Kalla Meresmikan Masjid As-Sholihin Yokohama

Jumat, 10 April 2026 – 22:39 WIB
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla meresmikan Masjid As-Sholihin Yokohama di Yokohama, Jepang, pada Jumat (10/4).

jpnn.com - YOKOHAMA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla meresmikan Masjid As-Sholihin Yokohama di Yokohama, Jepang, pada Jumat (10/4).

Peresmian itu turut dihadiri Duta Besar RI untuk Jepang Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir, Koordinator Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Tokyo Muhammad Al Aula, tokoh masyarakat, dan komunitas muslim Indonesia di Jepang.

Masjid As-Sholihin Yokohama menjadi masjid Indonesia pertama di Yokohama, sekaligus untuk kebutuhan umat Islam yang selama bertahun-tahun mengalami keterbatasan tempat ibadah.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, komunitas muslim Indonesia di Yokohama kemudian berinisiatif mencari lahan dan membuka penggalangan dana.

Upaya itu mendapat dukungan luas, mulai dari masyarakat, tokoh publik, hingga artis dan influencer, serta partisipasi umat Islam dari berbagai negara.

Tercatat lebih dari 1 juta muslim dari Indonesia dan berbagai negara lain ikut berwakaf dalam pembangunan masjid ini.

Jusuf Kalla mengatakan bahwa pembangunan masjid ini merupakan hasil nyata dari semangat gotong royong lintas bangsa.

“Upaya mendirikan masjid ini membutuhkan kerja sama, gotong royong dari seluruh masyarakat Tanah Air dan juga dari berbagai negara. Ini merupakan amal sholeh yang baik untuk kita semua,” ujar Jusuf Kalla.

