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JPNN.com - Politik

Jusuf Kalla Ungkap Hasil Pertemuan dengan Prabowo di Istana, Singgung Angka Rp 70 T

Kamis, 11 Juni 2026 – 17:20 WIB
Jusuf Kalla Ungkap Hasil Pertemuan dengan Prabowo di Istana, Singgung Angka Rp 70 T - JPNN.COM
Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, pada Kamis (11/6). Foto: tangkapan layar kanal Youtube Sekretariat Presiden

jpnn.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla ke 10 dan 12 mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, pada Kamis (11/6).

Dalam pertemuan tersebut, JK turut mengajak putranya Solihin untuk bertemu Prabowo.

Menurut JK, mereka membahas penguatan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia.

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Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada upaya meningkatkan kapasitas energi nasional menuju swasembada energi.

“Untuk meningkatkan energi, kemampuan energi di Indonesia yang kita kenal itu swasembada energi. Kita sudah membangun 1.500 megawatt PLTA ini kita siap membangun lagi 2.000 megawatt termasuk juga PLTG,” ujar Prabowo.

Dia menuturkan kebutuhan energi menjadi faktor penting untuk menopang target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

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“Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6 persen sampai 8 persen, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu,” kata dia.

Untuk itu, kata JK, Presiden Prabowo menyetujui percepatan pembangunan energi nasional, terutama energi hijau atau green energy.

Wakil Presiden ke 10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

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TAGS   Jusuf Kalla  Prabowo  Prabowo Subianto  Istana  Ekonomi  investasi  energi  Solihin 
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