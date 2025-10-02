Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Juventus Gagal Raih Kemenangan Melawan Villarreal, Igor Tudor Kecewa Berat

Kamis, 02 Oktober 2025 – 15:00 WIB
Juventus Gagal Raih Kemenangan Melawan Villarreal, Igor Tudor Kecewa Berat
Trofi Liga Champions. Foto: X/Ligadecampeones.

jpnn.com - JAKARTA - Laga Villarreal vs Juventus pada pertandingan kedua fase liga kompetisi Liga Champions di Estadio La Ceramica, Kamis (2/10) dini hari WIB berakhir imbang 2-2. Pelatih Juventus Igor Tudor kecewa berat karena timnya gagal meraih kemenangan atas Villarreal pada pertandingan itu.

"Kami kecewa dan marah soal gol di akhir (pertandingan) karena kamu tidak bisa kebobolan gol seperti itu dari sepak pojok ketika detik-detik akhir dari pertandingan," ujar Tudor, dikutip dari laman resmi klub, Kamis (2/10).

Pada pertandingan yang digelar di Stadion de la Ceramica, Villarreal, itu Juventus sempat unggul melalui gol Federico Gatti dan Francisco Conceicao, meski lebih dahulu tertinggal dari tuan rumah akibat gol Georges Mikautadze.

Keunggulan yang dikantongi Juventus harus buyar ketika laga memasuki menit ke-90, setelah umpan sepak pojok dari Ilias Akhomach dapat dikonversikan menjadi gol melalui sundulan Renato Veiga.

Pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut menjelaskan hasil ini tentu membuat dirinya gusar dan kesal. Namun, Juventus akan fokus untuk pertandingan selanjutnya.

"Kami bermain sangat menekan di babak kedua dan membuat comeback luar bisa, sedangkan Villarreal lebih baik di babak pertama. Mereka adalah tim yang sulit untuk dihadapi," jelas Igor Tudor.

"Conceicao membuat perbedaan ketika dia masuk. Kami akan mengambil satu poin ini dan melangkah maju. Ketika kamu kebobolan gol di menit terakhir, selalu ada penyesalan dan kemarahan," tutup dia.

Hasil imbang ini membuat Juventus di peringkat ke-23 klasemen sementara fase liga Liga Champions dengan dua poin dari dua pertandingan, berada di zona play-off.



