Juventus Rekrut Bek Asal Turki Zeki Celik

jpnn.com - JAKARTA - Juventus merekrut pemain serbabisa asal Turki Zeki Celik.

Sang pemain didatangkan dengan status bebas transfer, setalah kontraknya bersama AS Roma berakhir pada akhir Juni 2026 lalu.

"Zeki Celik adalah pemain baru Juventus,” demikian pernyataan Juventus melalui situs resmi pada Jumat (17/7).

La Vecchia Signora mengontrak sang pemain hingga 2029.

“Pemain asal Turki ini telah menandatangani kontrak yang akan membuatnya tetap berada di klub hingga 30 Juni 2029,"

Selama empat musim membela AS Roma, Zeki dikenal sebagai pemain yang mampu mengisi sejumlah posisi, mulai dari bek kanan, bek tengah, hingga gelandang sisi kanan.

Pemain berusia 28 tahun itu juga merupakan bagian dari skuad Timnas Turki di Piala Dunia 2026.

Dia mencatatkan dua penampilan sepanjang turnamen tersebut.