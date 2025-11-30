Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Juventus Siap Berikan Kontrak Baru untuk Spalletti

Jumat, 02 Januari 2026 – 01:00 WIB
Juventus Siap Berikan Kontrak Baru untuk Spalletti - JPNN.COM
Pelatih Juventus Luciano Spalletti. (Juventus)

jpnn.com, JAKARTA - Manajemen Juventus puas dengan kinerja pelatih Luciano Spalletti.

Bianconeri dikabarkan tengah menyiapkan kontrak baru untuk sang pelatih hingga 2028.

Berdasarkan Gazzetta dello Sport pada Rabu (31/12), manajemen Juventus puas dengan kinerja eks pelatih Timnas Italia tersebut meski baru menukangi tim dalam waktu singkat.

Spalletti ditunjuk sebagai pelatih Juventus pada akhir Oktober lalu untuk menggantikan Igor Tudor yang dipecat.

Saat itu, dia hanya mengantongi kontrak hingga akhir musim, dengan klausul perpanjangan otomatis apabila Juventus lolos ke Liga Champions musim depan.

Juventus kini ingin mengamankan masa depan Spalletti lebih cepat karena manajemen menilai pelatih berpengalaman Serie A itu sebagai sosok kunci dalam proyek pembangunan ulang tim untuk jangka panjang.

Dalam dua bulan masa kepemimpinannya, Spalletti dinilai membawa perubahan positif. Bukan hanya dari segi hasil pertandingan, tetapi juga dari kejelasan arah permainan, otoritas di ruang ganti, serta ambisi yang mulai terlihat di dalam klub.

Spalletti juga dianggap sejalan dengan visi manajemen Juventus saat ini, yakni tetap kompetitif di level tertinggi meski dengan kondisi keuangan yang lebih terbatas.

Manajemen Juventus puas dengan kinerja pelatih Luciano Spalletti dan menyiapkan kontrak baru.

TAGS   Juventus  Luciano Spalletti  Serie A Italia  Bianconeri 
