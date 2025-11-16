JVC Tingkatkan Edukasi Nakes soal Varises Lewat Buku Phlebology

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta Varices Clinic (JVC) merayakan hari jadinya yang ke-2 dengan meluncurkan buku 'Phlebology: Diagnosis dan Terapi Varises', serta menggelar Phlebology Course 2025.

Kedua agenda ini menjadi tonggak baru bagi JVC sebagai pelopor layanan varises modern di Indonesia yang menghadirkan pendekatan medis minimal invasif berbasis teknologi Eropa.

Buku Phlebology menjadi panduan komprehensif bagi tenaga medis dalam memahami penyakit vena, mulai dari anatomi, standar diagnosis ultrasonografi, hingga berbagai metode terapi modern tanpa operasi.

Di dalamnya tercakup skleroterapi, terapi kompresi, ablasi endovena, hingga teknologi terbaru Cryolaser Therapy yang kini makin diminati karena prosedurnya yang lebih nyaman.

JVC juga menandai dua tahun kiprahnya sebagai klinik spesialis varises pertama dan terlengkap di Indonesia.

Selama periode tersebut, klinik ini telah menangani sekitar 4.000 pasien dari berbagai daerah menggunakan metode minimal invasif yang memungkinkan pasien kembali beraktivitas pada hari yang sama.

Founder JVC, Dr. dr. Vito A. Damay, SpJP(K), MKes, AIFO-K, FIHA, FICA, FAsCC, menyatakan bahwa peluncuran buku ini menjadi langkah penting dalam memperluas akses edukasi.

“Buku Phlebology kami hadirkan sebagai upaya memperluas wawasan tenaga medis. Varises bukan sekadar masalah kosmetik, tetapi bagian dari penyakit pembuluh darah yang perlu ditangani sedini mungkin,” ujarnya.