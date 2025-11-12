K Mall Menara Jakarta Resmi Dibuka, Kemayoran Punya Pusat Gaya Hidup Baru

jpnn.com - JAKARTA - Kompleks Menara Jakarta di Kemayoran, Jakarta Pusat, kini punya wajah baru.

Agung Sedayu Realestat Indonesia (ASRI) sebagai pengelola kawasan superblok yang berlokasi persis di seberang JIEXPO Kemayoran itu resmi membuka K Mall at Menara Jakarta, Selasa (11/11).

K Mall at Menara Jakarta adalah pusat gaya hidup modern. Keberadaan mal baru itu diharapkan menjadi simbol energi baru di jantung Kemayoran sekaligus memperkuat daya tarik kawasan tersebut sebagai poros ekonomi dan gaya hidup.

Berada di lokasi strategis di seberang JIEXPO Kemayoran yang dikenal sebagai pusat pameran terbesar di Indonesia, K Mall hadir sebagai ruang urban yang memadukan unsur fungsional, seni, dan interaksi sosial.

Desainnya terinspirasi filosofi Tree of Life yang melambangkan pertumbuhan, harmoni, dan kehidupan yang terus berputar.

“K Mall kami ciptakan bukan hanya sebagai pusat belanja, tetapi sebagai pusat kehidupan. Kami ingin menghadirkan ruang yang memupuk interaksi, kreativitas, dan kebersamaan. Seperti pohon yang memberikan kehidupan, K Mall diharapkan tumbuh menjadi simbol energi baru bagi Kemayoran,” ujar CEO ASRI Alexander Kusuma.

Bangunan berarsitektur modern dengan sentuhan elemen hijau itu dirancang bukan semata-mata sebagai tempat transaksi, melainkan juga menjadi ruang bagi warga untuk beristirahat, berkumpul, dan menikmati kehidupan kota yang lebih seimbang. K Mall menjadi bagian integral dari kawasan Menara Jakarta yang juga mencakup apartemen, kondominium, hotel, dan perkantoran premium.

Sejak awal, ASRI menempatkan K Mall sebagai destinasi gaya hidup baru bagi warga sekitar dan komunitas urban Jakarta. Beragam tenant ternama telah hadir di K Mall, mulai dari Adidas, Asics, Erafone, iBox, Playtopia, Samsung, hingga Sociolla.