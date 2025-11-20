K-Winter Festival 2025, LOTTE Mart Tawarkan Liburan Gratis ke Seoul

jpnn.com, JAKARTA - Bagi para pecinta budaya Korea (K-Culture), akhir tahun ini menjadi momen tepat untuk berbelanja. LOTTE Mart Indonesia kembali memanjakan pelanggannya dengan menghadirkan Korean Fair: K-Winter Festival – Shop Your Way to Korea.

Festival belanja tematik ini berlangsung serentak di seluruh gerai LOTTE Mart mulai 20 November hingga 31 Desember 2025. Juga menjadi upaya perusahaan untuk membangun loyalitas para pelanggan.

"Program ini adalah bentuk apresiasi bagi pelanggan setia sekaligus upaya mempererat hubungan budaya," kata Presiden Direktur LOTTE Mart Indonesia, Kim Tae Hoon, Kamis (20/11).

Sebagai jaringan ritel terkemuka asal Negeri Ginseng, LOTTE Mart tidak hanya menawarkan produk impor berkualitas, tetapi juga pengalaman budaya yang autentik.

Melalui kerja sama dengan Korea Tourism Organization (KTO), Bank BRI, dan Bank BNI, festival ini menghadirkan program unggulan bertajuk Top Spender K-Winter Festival.

Daya tarik utama festival tahun ini adalah kesempatan memenangkan paket liburan ke Korea Selatan. Pelanggan yang terpilih sebagai Top Spender akan diajak merasakan sensasi musim dingin yang magis di berbagai destinasi populer.

Rute perjalanan mencakup Bukchon Hanok Village yang terkenal dengan ratusan rumah tradisionalnya, hingga mengunjungi dua landmark legendaris yang kerap muncul dalam drama Korea: Lotte World Tower dan N Seoul Tower.

“Kami menghadirkan kesempatan istimewa bagi pelanggan untuk merasakan langsung keindahan dan budaya Korea Selatan,” ujar Kim Tae Hoon.