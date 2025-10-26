Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

KA Purwojaya Anjlok, 8 Perjalanan Kereta Dibatalkan

Minggu, 26 Oktober 2025 – 08:17 WIB
KA Purwojaya Anjlok, 8 Perjalanan Kereta Dibatalkan - JPNN.COM
Petugas menangani KA Purwojaya yang anjlok di dekat Stasiun Kedunggedeh Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (25/10/2025). (ANTARA/Ali Khumaini)

jpnn.com - JAKARTA - Kereta Api Purwojaya (KA 58F) relasi Gambir-Cilacap anjlok di emplasemen Stasiun Kedunggedeh, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (25/10).

Sebanyak delapan perjalanan kereta terdiri dari Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) dan Commuter Line (CL) dibatalkan imbas anjloknya KA Purwojaya (KA 58F).

Manager Humas PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko mengatakan kereta yang dibatalkan merupakan keberangatakan Sabtu (25/10) dan Minggu (26/10) ini.

Adapun kereta yang batal berangkat hari ini, yakni KA 26 Argo Merbabu relasi Gambir-Semarang Tawang.

Penumpang KA 26 Argo Merbabu dapat memilih untuk mengalihkan perjalanannya dengan KA 20A Argo Muria yang beroperasi pada 26 Oktober 2025 dan akan diberhentikan luar biasa (BLB) di Stasiun Karawang (KW).

Bagi penumpang yang tidak berkenan dialihkan, KAI akan mengembalikan bea tiket 100 persen di luar bea pesan.

Sementara, kereta yang dibatalkan perjalanannya pada Sabtu (25/10) yaitu KA Purwojaya relasi Gambir-Cilacap, hanya beroperasi lintas Kedunggedeh (KDH)-Cilacap (CP).

Kemudian, KA Purwojaya (Cilacap-Gambir), KA 337 Commuter Line Jatiluhur yang hanya beroperasi lintas Cikampek (CKP)-Cikarang (CKR), KA 334 Commuter Line Walahar yang hanya beroperasi lintas Cikarang (CKR)-Cikampek (CKP).

KA Purwojaya (KA 58F) relasi Gambir-Cilacap anjlok di emplasemen Stasiun Kedunggedeh. Delapan perjalanan kereta dibatalkan imbas anjloknya KA Purwojaya.

