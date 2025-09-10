KA Wisata Rilis Paket Eksklusif, Naik Toraja Train Serta Nonton Konser WINNER

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Pariwisata (KA Wisata), anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero), berkolaborasi dengan Positive Plus meluncurkan paket eksklusif bertajuk 'From The Rails to The Concert'.

Program tersebut memadukan pengalaman perjalanan mewah dengan Toraja Train sekaligus akses VIP ke konser grup idola Korea Selatan, WINNER, yang akan digelar di Jakarta pada Sabtu, 20 September 2025.

Lewat paket itu, penumpang bakal dimanjakan dengan fasilitas premium sepanjang perjalanan, mulai dari akses VIP Lounge, buffet lunch di dalam kereta, snacks & free-flow drinks, hingga Wi-Fi on board.

Tidak hanya itu, penumpang juga mendapatkan benefit konser seperti VIP ticket, photo session eksklusif, signed poster WINNER, serta official merchandise.

Direktur Utama PT Kereta Api Pariwisata mengungkapkan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk inovasi layanan KA Wisata untuk memberikan pengalaman perjalanan yang berbeda.

"Kami ingin menghadirkan lebih dari sekadar transportasi, tetapi sebuah perjalanan penuh makna yang dipadukan dengan hiburan internasional kelas dunia. Bersama Positive Plus, kami berharap program ini menjadi kenangan tak terlupakan bagi seluruh Inner Circle di Indonesia,” ungkap Direktur Utama PT Kereta Api Pariwisata dalam keterangan resmi.

Hal senada juga disampaikan Puji Adi Andaya selaku perwakilan Positive Plus.

Pihaknya sangat senang bisa bekerja sama dengan KA Wisata dalam menghadirkan konsep perjalanan dan hiburan yang menyatu.