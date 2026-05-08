Kabar Bahagia, Layanan Bayi Tabung Resmi Hadir di NTT

jpnn.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang bagi pasangan pejuang dua garis di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pasalnya, layanan bayi tabung pertama resmi hadir di sana.

Hadirnya layanan bayi tabung pertama di Kupang itu merupakan hasil kolaborasi antara Morula IVF Indonesia dan Arra Fertility Clinic.

Setiap tahunnya, Morula IVF Indonesia melalui Morula IVF Surabaya dipercaya banyak pasien dari wilayah Indonesia Timur.

Morula IVF Indonesia melihat bahwa hal itu bukan sekadar sebagai kebutuhan medis, tetapi sebagai panggilan untuk mendekatkan harapan.

Oleh karena itu, Morula IVF Indonesia kini hadir di Kupang. Bersama Arra Fertility Clinic, sebuah kolaborasi dibangun bukan hanya untuk menghadirkan teknologi, tetapi juga untuk membawa harapan lebih dekat ke tempat di mana pasangan memulainya.

Kehadiran layanan tersebut seakan menjadi angin segar yang makin mendekatkan harapan pasangan suami istri untuk mewujudkan impian memiliki buah hati, tanpa harus memulai dengan menempuh perjalanan jauh ke kota besar atau ke luar negeri.

Langkah itu sekaligus mengukuhkan Morula IVF Indonesia sebagai salah satu pusat fertilitas pertama dan terdepan di Indonesia yang telah hadir sejak 1997, dengan komitmen menghadirkan layanan berkualitas tinggi yang mudah diakses masyarakat.

Kabar baik itu disampaikan dalam acara bertajuk 'Morula Goes to Kupang Grand Launching Layanan Bayi Tabung Pertama di NTT' yang digelar pada Sabtu (25/4) lalu di Hotel Harper Kupang.