Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kabar Baik, 2026 Insentif Guru Honorer Naik Rp 100 Ribu

Sabtu, 13 Desember 2025 – 06:08 WIB
Kabar Baik, 2026 Insentif Guru Honorer Naik Rp 100 Ribu - JPNN.COM
Ilustrasi para guru honorer. Ilustrasi. Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti memastikan adanya kenaikan insentif yang diberikan pemerintah kepada para guru honorer.

Abdul Mu'ti menyebut, kenaikan insentif tersebut sebesar Rp 100 ribu, seingga setiap bulannya para guru honorer menerima Rp 400 ribu mulai tahun 2026 mendatang. 

Adapun insentif bulanan terhadap guru gonorer pada tahun 2025, sebesar Rp 300 ribu setiap bulannya.

Baca Juga:

“Nah, tahun depan itu kami naikkan dari Rp 300 ribu menjadi Rp 400 ribu, dan itu juga pemenuhan dari janji Bapak Presiden Prabowo yang disampaikan pada saat hari guru,” kata Mu'ti dikutip Sabtu (13/12).

Mu'ti menjelaskan, insentif bagi guru honorer yang diberikan dengan skema transfer langsung ke rekening guru penerima, merupakan terobosan baru pada era pemerintahan Prabowo Subianto.

Secara khusus untuk tahun ini pihaknya telah menyalurkan insentif kepada lebih dari 300 ribu guru, dengan masing-masing guru menerima sebesar Rp 300 ribu setiap bulan dan diberikan satu kali untuk 7 bulan.

Baca Juga:

Mu'ti juga mengaku bantuan insentif yang telah disalurkan sebesar Rp 736,31 miliar kepada 347.383 guru pada tahun ini atau dengan tingkat capaian sebesar 95,5 persen.

“Tahun ini untuk 7 bulan diberikan satu kali pada bulan Juli lalu, sehingga masing-masing guru honorer menerima Rp 2,1 juta untuk tahun 2025,” imbuhnya.(antara/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

Mendikdasmen Abdul Mu'ti memastikan adanya kenaikan insentif yang diberikan pemerintah kepada para guru honorer pada 026.

Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   guru honorer  honorer  Abdul Mu'ti  Mendikdasmen  insentif guru honorer  insentif  guru 
BERITA GURU HONORER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp