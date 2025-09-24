Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kabar Baik, Ada Rekrutmen PNS & PPPK Jalur Khusus, Formasi Lumayan Banyak

Rabu, 24 September 2025 – 00:09 WIB
Kabar Baik, Ada Rekrutmen PNS & PPPK Jalur Khusus, Formasi Lumayan Banyak - JPNN.COM
Pendamping PKH akan diangkat menjadi PNS dan PPPK jalur khusus. Ilustrasi Foto: Humas Kemensos

jpnn.com - BANJARBARU – Pemerintah akan melakukan rekrutmen PNS dan PPPK jalur khusus, yakni untuk pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) se-Indonesia.

Sebelumnya, pemerintah juga sudah ancang-ancang melakukan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jalur khusus untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) guna mendukung kesuksesan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 33.000 pendamping PKH se-Indonesia bakal diangkat pemerintah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Juga:

“Ini kabar baik bagi para pendamping PKH di berbagai daerah,” kata Mensos Saifullah dalam dialog Pilar-pilar Sosial di Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa (23/9).

Dia memastikan kabar baik itu bakal segera tercapai karena menjadi komitmen pemerintah dalam mensejahterakan pendamping PKH yang muaranya untuk kesejahteraan masyarakat hingga di tapak bawah.

“Insya Allah, 33 ribu lebih pendamping PKH di seluruh Indonesia, sebentar lagi akan menjadi ASN, baik PNS maupun PPPK,” ujar Mensos.

Baca Juga:

Mensos Saifullah menegaskan bahwa keputusan ini merupakan harapan besar Presiden Prabowo Subianto dalam rangka meningkatkan kapasitas pendamping PKH supaya kerjanya lebih terukur.

Pada kesempatan itu, Mensos memberikan semangat kepada para pilar sosial dari beberapa kabupaten/kota se-Kalsel, yakni pendamping PKH, Tagana, TKSK, Karang Taruna, Reksos, Pordam, dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang selama ini aktif membantu masyarakat.

Pemerintah akan melakukan rekrutmen PNS dan PPPK jalur khusus dengan jumlah formasi yang lumayan banyak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  PNS  mbg  PKH  Pendamping PKH 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp