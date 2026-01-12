Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Kabar Baik, Belum Ada Kasus Super Flu di Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 – 07:03 WIB
Ilustrasi orang yang terkena virus influenza. Foto dok.BHI

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan hingga saat ini belum ada kasus yang terindikasi penyakit super flu di wilayah Jakarta.

"Jadi untuk super flu sampai hari ini belum ada kasusnya di Jakarta," kata Pramono di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, Minggu.

Super flu adalah varian influenza A H3N2 subkelas K yang mudah menular dan menimbulkan gejala lebih berat.

Namun, dia mengimbau masyarakat untuk menerapkan upaya preventif melalui vaksinasi.

"Saya sudah berkali-kali menyampaikan kepad Dinas Kesehatan, untuk melakukan preventif, persiapan. Bagi masyarakat yang ingin divaksin, memang vaksinnya masih berbayar karena memang belum menjadi program dari pemerintah pusat," ujarnya.

Pramono Anung pun berharap Jakarta terbebas dari kasus super flu.

"Jadi sekali lagi, untuk super flu sampai hari ini, Jakarta belum ditemukan dan mudah-mudahan tidak ditemukan," katanya.

Adapun Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan sudah melaporkan adanya kasus penularan super flu ini

