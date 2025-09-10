Kabar Baik dari Canon Buat Konten Kreator, Simak Nih!

Rabu, 10 September 2025 – 19:40 WIB

jpnn.com - Canon memperkenalkan kamera cinema terkecil, EOS C50, yang dirancang untuk menarik minat pembuat konten media sosial sekaligus sineas profesional.

Kamera hadir dengan dudukan RF mirrorless serta sensor full-frame baru yang mampu merekam internal RAW hingga resolusi 7K 60p dan memotret foto 32 mega piksel.

Fitur lain yang menonjol ialah simultaneous crop recording, yang memungkinkan perekaman layar lebar berkualitas 4K sekaligus menghasilkan video vertikal 2K dengan rasio 9:17, 9:16, atau 1:1 untuk media sosial.

Fitur itu akan sangat berguna bagi kreator YouTube yang juga aktif di Instagram atau TikTok.

Meski memiliki bodi ringkas dengan bobot hanya 1,5 pon atau setara 680 gram, EOS C50 tetap dibekali fitur kelas atas.

Sensor CMOS full-frame kamera ini memiliki sistem dual ISO yang beroperasi di Canon Log 2 pada ISO 800 dan 6400 untuk performa lebih baik di kondisi minim cahaya.

Canon EOS C50 mendukung perekaman Cinema RAW Light 12-bit hingga 7K 60p dan RAW HQ 7K 30p, serta format XF-AVC S dan XF-HEVC dengan bitrate tinggi.

Canon juga untuk pertama kalinya menghadirkan perekaman 3:2 open gate pada kamera cinema mereka, fitur yang sebelumnya hanya tersedia di kamera mirrorless Panasonic.