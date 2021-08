Kabar Baik! Harga Emas Naik

jpnn.com, JAKARTA - Perdagangan emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange mengalami kenaikan pada Rabu (11/8) karena indeks harga konsumen (IHK) AS pada Juli, indikator utama inflasi, sesuai dengan harapan pasar.

Kontrak emas teraktif untuk pengiriman Desember naik 21,6 dolar AS, atau 1,25 persen menjadi ditutup pada 1.753,3 dolar AS per ounce.

Departemen Tenaga Kerja AS pada Rabu melaporkan bahwa IHK AS naik 0,5 persen ada Juli (m to m), turun dari 0,9 persen pada Juni; dan naik 5,4 persen ada Juli (y to y), sama seperti pada Juni.

Imbal hasil dolar AS dan surat berharga AS turun setelah laporan tersebut, mendukung emas.

Harga perak untuk pengiriman September naik 9,6 sen, atau 0,41 persen, menjadi ditutup pada 23,488 dolar AS per ounce.

Platina untuk pengiriman Oktober naik 28,6 dolar AS atau 2,9 persen menjadi ditutup pada 1,015,6 dolar AS per ounce. (antara/jpnn)