Kabar Baik, Insentif Kendaraan Listrik Bakal Diumumkan dalam Sepekan
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah segera mengumumkan skema insentif kendaraan listrik yang sempat tertunda selama beberapa bulan terakhir.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa setelah menghadiri konferensi pers rapat KSSK di Jakarta Selatan, Senin (3/8).
"Kami akan lihat, mungkin seminggu dua minggu lagi," kata Purbaya.
Menkeu menjelaskan saat ini pemerintah tengah mengolah hasil keputusan akhir sebelum disampaikan secara resmi kepada publik.
Meski demikian, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut masih enggan memerinci skema detail mengenai bantuan yang akan diberikan.
Purbaya hanya memberikan sinyal besaran insentif kendaraan listrik tersebut tidak akan banyak berubah dari bocoran hasil diskusi pemerintah sebelumnya.
"Kayaknya enggak beda dengan yang pernah kami diskusikan sebelumnya," tuturnya.
Sebelumnya, perincian anggaran yang disiapkan untuk program itu diperkirakan akan mencakup kuota unit dalam jumlah besar.