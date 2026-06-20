Kabar Baik, Jembatan Musi V Lulus Uji Laik, Tol Palembang-Betung Siap Beroperasi

jpnn.com, PALEMBANG - Pembangunan Tol Palembang-Betung memasuki tahapan penting.

Jembatan Musi V yang menjadi salah satu struktur utama ruas tol tersebut resmi dinyatakan laik fungsi setelah Hutama Karya mengantongi Sertifikat Persetujuan Lain Fungsi (PLF) Struktur Jembatan Musi V dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Sertifikat tersebut diserahkan oleh Kepala Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus sekaligus Koordinator Sekretariat Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ), Armen Adekristi kepada Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan di Jakarta.

Terbitnya sertifikat itu menjadi salah satu tahapan penting menuju penyelesaian dan pengoperasian Tol Palembang-Betung yang ditargetkan dapat beroperasi pada akhir 2026.

Sebelumnya, Jembatan Musi V menjalani serangkaian evaluasi teknis dan keselamatan oleh KKJTJ.

Pemeriksaan tersebut mencakup pengujian beban statistik dan dinamik hingga evaluasi terhadap kekuatan serta keamanan struktur.

Baca Juga: Hutama Karya Lakukan Uji Laik Fungsi Jembatan Musi V

Hasil evaluasi memastikan struktur jembatan memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan sehingga dinyatakan laik untuk difungsikan.

"Jembatan Musi V merupakan salah satu infrastruktur strategis nasional. Berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi, seluruh aspek teknis, keamanan, serta kekuatan struktur telah memenuhi persyaratan sehingga dinyatakan laik fungsi," ujar Armen, Selasa (28/7/2026).