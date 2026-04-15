JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Kabar Baik Menjelang Lawan Dewa United, Persib Bandung Dapat Kekuatan Tambahan

Rabu, 15 April 2026 – 15:45 WIB
Persib Bandung merayakan salah satu gol, Foto: persib

jpnn.com - Striker Persib Bandung Andrew Jung dipastikan sudah pulih dari cedera.

Pemain berpaspor Prancis itu kemungkinan besar bisa kembali merumput saat Maung Bandung menghadapi Dewa United pada laga pekan ke-28 BRI Super League 2025/26, Senin (20/4/2026).

Tim dokter Persib Wira Prasetya mengatakan Jung telah melalui proses pemulihan dan kini kondisinya sudah benar-benar pulih.

Top skor sementara Persib itu sebelumnya absen saat Maung Bandung meraih kemenangan 3-2 atas Bali United di kandang.

"(Andrew) Jung, saat ini sudah pulih 100 persen, dan besok sudah kembali bergabung latihan," kata Wira ditemui di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (15/4/2026).

Wira juga memberikan lampu hijau kepada tim pelatih terkait peluang pemain 28 tahun itu untuk diturunkan saat menghadapi Dewa United.

"Peluangnya sangat besar untuk bermain melawan Dewa United," ucapnya.

"Saat melawan Bali United kondisinya 90 persen, sehingga tim pelatih tidak ingin mengambil risiko menurunkannya," lanjutnya.

TAGS   Persib  Persib Bandung  Dewa United  Andrew Jung  Super League 
