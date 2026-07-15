Kabar Baik, MGS5 EV Magnify Max Turun Harga

jpnn.com, JAKARTA - MG Motor Indonesia memberikan kejutan bagi calon pembeli mobil listrik dengan memangkas harga SUV listrik MGS5 EV varian tertinggi, Magnify Max.

Kini model tersebut ditawarkan dengan harga spesial Rp 399,9 juta (OTR Jakarta).

Angka itu jauh lebih rendah dibanding harga normal sebelumnya yang mencapai Rp 419,9 juta (OTR Jakarta).

Artinya, ada selisih sekitar Rp 20 juta yang bisa dinikmati konsumen selama program promosi berlangsung hingga 30 September 2026.

"Selain potongan harga, konsumen juga mendapatkan berbagai keuntungan berupa garansi baterai selama 8 tahun atau 160.000 kilometer, garansi kendaraan 6 tahun atau 150.000 kilometer," kata Sales Director MG Indonesia Agustian Ferikles, di Jakarta, Rabu (15/7).

Kemudian, gratis perawatan berkala selama 4 tahun atau 40.000 kilometer, serta langganan i-Smart gratis selama tiga tahun.

Sebagai varian tertinggi, MGS5 EV Magnify Max dibekali baterai berkapasitas 62 kWh yang mampu menghasilkan tenaga 204 PS dan torsi 350 Nm.

Dalam sekali pengisian daya, SUV listrik itu diklaim sanggup menempuh jarak hingga 545 kilometer.