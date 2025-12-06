Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Kabar Baik, Pemerintah Sediakan 5.000 Rumah Subsidi untuk Wartawan

Sabtu, 06 Desember 2025 – 08:07 WIB
Ilustrasi unit rumah subsidi. Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengalokasikan kuota rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi wartawan pada tahun 2026 mendatang.

Menurut Ara sapaanMaruarar Sirait, pemerintah menyediakan sebanyak 5.000 unit rumah subsidi untuk wartawan.

"Buat wartawan seluruh Indonesia, alokasi (kuota) rumah subsidi FLPP untuk tahun 2026 sebanyak 5 ribu unit," ujar Ara dikutip Sabtu (6/12).

Bekas politikus PDIP ini menyampaikan program kuota rumah subsidi untuk wartawan sudah berjalan yang dimulai melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid.

"Kami sangat senang kalau teman-teman media juga bisa mengikuti program kami, supaya bisa membantu," katanya.

Ara kembali menekankan kepada wartawan, terkait program kuota rumah subsidi tersebut murni untuk membantu wartawan yang belum memiliki rumah pertama, bukan bermaksud untuk membuat wartawan tidak kritis dan tidak menyuarakan kebenaran

"Saya selalu menekankan kepada wartawan untuk selalu kritis. Wartawan harus menyuarakan kebenaran," tegasnya.

Kementerian PKP, lanjutnya, berkewajiban untuk membantu warga negara yang memenuhi kriteria masyarakat berpenghasilan rendah guna memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

