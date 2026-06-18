Kabar Baik Seusai Timwas Haji DPR Bertemu Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Tim Pengawas (Timwas) Haji 2026 DPR RI ke Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu.

Prabowo dalam pertemuan itu memerintahkan agar antrean haji dipangkas lagi.

Ketua Timwas Haji 2026 DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan Presiden memberikan perhatian serius terhadap panjangnya masa tunggu keberangkatan haji di Indonesia yang di sejumlah daerah masih mencapai 30 hingga 40 tahun.

Baca Juga: Timwas Haji DPR Temukan Pungli KBIH di Makkah

"Presiden yang ingin agar antrean ibadah haji yang saat ini hampir mencapai 30 hingga 40 tahun dapat ditekan menjadi sekitar 26 tahun. Bahkan, beliau menekankan agar upaya percepatan terus dilakukan sehingga masa tunggu bisa lebih pendek lagi," kata Cucun dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta.

Dia pun melaporkan berbagai perbaikan pada mekanisme pemberangkatan dan keimigrasian yang dinilai semakin efektif dalam mengantisipasi keberangkatan jemaah haji ilegal.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa sekitar 17 ribu jemaah haji reguler pada musim haji tahun ini dapat merasakan fasilitas penginapan hotel berbintang lima yang lokasinya relatif dekat dengan Masjidil Haram.

"Kami mendengar langsung testimoni para jemaah yang merasa sangat bersyukur karena tidak pernah membayangkan bisa melaksanakan ibadah haji dengan fasilitas hotel yang sangat baik, nyaman, dan dekat dengan tempat ibadah," kata dia.

Di samping itu, menurut dia, kualitas layanan penyediaan konsumsi bagi jemaah juga mengalami peningkatan.