Kabar Baik soal Nilai Tukar Rupiah, Alhamdulillah

Senin, 27 Juli 2020 – 09:31 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS menguat di awal pekan ini.

Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin (27/7) pagi bergerak menguat 105 poin atau 0,72 persen.

Yani menjadi Rp14.505 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.610 per dolar AS.

Sementara, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Senin dibuka menguat 1,35 poin atau 0,03 persen ke posisi 5.084,34.

Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 bergerak naik 0,09 poin atau 0,01 persen menjadi 791,23. (antara/jpnn)