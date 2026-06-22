Kabar Baik untuk Jakmania, Jersei Baru Persija x Adidas Dibanderol Mulai Rp 350 Ribu

jpnn.com - Persija Jakarta mengungkap kisaran harga jersei terbaru untuk musim 2026/27 yang diproduksi oleh apparel Adidas.

Jersei resmi Macan Kemayoran itu nantinya akan dijual dengan harga mulai Rp 350 ribu hingga Rp 1 juta, tergantung jenis dan spesifikasi produk yang dipasarkan.

Senior Manager Brand Activation Adidas Indonesia Cinita Dewi Mayakatri mengatakan kerja sama dengan Persija merupakan sebuah kehormatan besar.

Menurut Cinita, prestasi yang dimiliki Persija serta besarnya basis pendukung menjadi alasan kuat bagi Adidas untuk menjalin kemitraan dengan klub ibu kota tersebut.

"Kemitraan dengan Persija menandai babak baru dalam komitmen Adidas untuk terus mendukung perkembangan sepak bola Indonesia.”

“Kami optimistis kolaborasi ini akan menghadirkan kontribusi nyata, tidak hanya dalam meningkatkan performa tim di lapangan, tetapi juga dalam menginspirasi generasi pencinta sepak bola Indonesia,” ujar Cinita.

Kerja sama antara Persija dan Adidas sendiri akan berlangsung selama lima tahun ke depan.

Brand asal Jerman itu akan menjadi penyedia apparel resmi untuk tim utama hingga Elite Pro Academy (EPA) Persija.