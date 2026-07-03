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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Kabar Baik untuk Pelanggan Setia, Citilink Punya Hadiah Undian Mobil & Tiket Gratis

Jumat, 03 Juli 2026 – 16:16 WIB
Kabar Baik untuk Pelanggan Setia, Citilink Punya Hadiah Undian Mobil & Tiket Gratis - JPNN.COM
Citilink menyerahkan hadiah undian program Lebih Untung Beli Langsung yang dilakukan secara simbolis oleh Direktur Utama Citilink kepada perwakilan pemenang di Kantor Pusat Citilink, Tangerang, pada Jumat (3/7). Foto: dok Citilink

jpnn.com, JAKARTA - Maskapai penerbangan Citilink menyerahkan hadiah undian program Lebih Untung Beli Langsung yang dilakukan secara simbolis oleh Direktur Utama Citilink kepada perwakilan pemenang di Kantor Pusat Citilink, Tangerang, pada Jumat (3/7). 

Program Lebih Untung Beli Langsung merupakan program undian bagi pelanggan Citilink yang melakukan pembelian tiket melalui website maupun aplikasi Citilink dan melakukan login sebagai member LinkMiles. Melalui program ini, pelanggan berkesempatan mendapatkan berbagai keuntungan menarik, mulai dari 2 unit mobil Daihatsu Rocky sebagai hadiah utama hingga 14 tiket penerbangan Citilink. 

Pada pengundian periode pertama, Citilink melakukan penyerahan hadiah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Rocky Hybrid dan 14 tiket gratis untuk 7 (tujuh) orang pemenang. 

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Pengundian ini berlaku untuk anggota LinkMiles yang melakukan pembelian tiket dan terbang selama periode 27 Januari 2026 – 10 Juni 2026. 

Direktur Utama Citilink, Darsito Hendroseputro menyampaikan program Lebih Untung Beli Langsung merupakan bentuk apresiasi kepada pelanggan yang telah mempercayakan perjalanannya kepada Citilink. 

“Kepercayaan dan loyalitas tersebut menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan inovasi yang memberikan nilai tambah,” kata Darsito. 

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Dia menilai melalui program ini, Citilink ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pelanggan yang senantiasa memilih Citilink sebagai moda transportasi pilihan. 

“Sejalan dengan komitmen untuk terus meningkatkan pengalaman perjalanan, program Lebih Untung Beli Langsung dihadirkan sebagai bentuk nilai tambah sekaligus manfaat yang lebih besar bagi pelanggan,” ucap Darsito.

Maskapai penerbangan Citilink melakukan penyerahan hadiah undian program Lebih Untung Beli Langsung yang dilakukan secara simbolis oleh Direktur Utama Citilink

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TAGS   Bandara Soekarno-Hatta  Citilink  hadiah  pelanggan  Transportasi 
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