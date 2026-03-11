Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kabar Buruk dari Miliano Jonathans, tetapi Pesannya Penuh Tekad

Rabu, 11 Maret 2026 – 09:45 WIB
Pemain Timnas Indonesia Miliano Jonathans. Foto: Facebook/FC Utrecht

jpnn.com - Penyerang naturalisasi Timnas Indonesia Miliano Jonathans menyampaikan kabar kurang menyenangkan terkait kondisi terbarunya.

Winger berusia 21 tahun itu memastikan dirinya mengalami cedera robek ligamen lutut anterior atau ACL.

Dalam pernyataannya, pemain kelahiran Belanda itu mengaku tidak menyangka harus kembali menghadapi cedera serius yang sama.

"Apa yang bisa saya katakan. Bukan berita yang saya harapkan, robekan ACL kedua dalam 2 tahun," tulis Miliano melalui media sosialnya di instagram.

Meski demikian, pemain yang kini memperkuat Excelsior Rotterdam itu menegaskan dirinya tidak ingin larut dalam kekecewaan.

Miliano bertekad menjalani proses pemulihan dengan maksimal agar bisa segera kembali merumput.

"Saya akan kembali lebih kuat," lanjutnya.

Cedera tersebut dialami Miliano saat membela Excelsior menghadapi SC Heerenveen dalam lanjutan kompetisi Liga Belanda di Stadion Woudestein, Rotterdam, Minggu (8/3/2026) lalu.

