Kabar Buruk Menerpa Liverpool, Jeremie Frimpong Cedera Hamstring

jpnn.com - JAKARTA - Liverpool FC menerima kabar buruk. Bek kanan baru mereka, Jeremie Frimpong, mengalami cedera hamstring dan bakal absen hingga akhir September 2025.

Pelatih Liverpool Arne Slot mengonformasi bahwa Jeremie akan absen hingga September atau setelah jeda internasional akibat cedera yang diderita saat pertandingan pembuka Liga Inggris melawan Bournemouth.

“Tim medis benar-benar tepat tentang Jeremie, mereka meminta saya untuk menggantinya karena dia akan absen hingga akhir jeda internasional. Itu keputusan yang bagus, karena bila tidak, cederanya bisa lebih parah," ujar Slot dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Newcastle United yang dikutip dari laman resmi klub pada Kamis (21/8).

Baca Juga: Liverpool Raup Untung 200 Juta Pound dari Hasil Jual Pemain

Frimpong, yang baru bergabung dengan Liverpool dari Bayer Leverkusen pada bursa transfer musim panas, tampil mengesankan pada debutnya di Liga Inggris.

Namun, dia harus ditarik keluar pada menit ke-60 dalam kemenangan 4-2 Liverpool atas Bournemouth setelah merasakan ketidaknyamanan pada hamstring-nya.

Keputusan untuk mengganti Frimpong ternyata tepat, karena pemeriksaan lebih lanjut mengonfirmasi adanya cedera yang membutuhkan waktu pemulihan beberapa pekan.

Akibat cedera ini, pemain Timnas Belanda itu dipastikan absen dalam dua pertandingan penting Liverpool di Liga Inggris, yaitu melawan Newcastle United pada Selasa (26/8), dan Arsenal (31/8).

Dia diperkirakan akan kembali bermain pada 14 September saat Liverpool bertandang ke Burnley, atau paling lambat pada derby Merseyside melawan Everton pada 20 September.