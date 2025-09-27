Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kabar Buruk Menimpa Barcelona, Raphinha & Joan Garcia Cedera

Sabtu, 27 September 2025 – 02:00 WIB
Barcelona. Ilustrasi ANTARA/Gilang Galiartha

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona harus menerima kabar buruk seusai kemenangan 3-1 atas Real Oviedo di ajang Copa del Rey, Jumat (26/9).

Dua pemain inti Barcelona, Raphinha, dan kiper Joan Garcia, dipastikan menepi sekitar tiga pekan akibat cedera.

Barcelona dalam pernyataan resmi klub mengonfirmasi bahwa Raphinha mengalami cedera hamstring pada otot biceps femoris paha kanannya.

"Dia diperkirakan absen sekitar tiga minggu,” demikian bunyi pernyataan Barcelona di situs resmi klub pada Jumat.

Adapun Joan Garcia menderita cedera lebih serius. Dia diperkirakan absen hingga enam pekan.

“Joan Garcia mengalami robekan meniskus medial di lutut kirinya. Pada Sabtu ia akan menjalani prosedur artroskopi yang ditangani oleh Dr. Joan Carles Monllau. Dia diperkirakan absen sekitar 4–6 pekan, bergantung pada proses pemulihan,” lanjut pernyataan itu.

Cedera keduanya datang di tengah jadwal padat Barcelona.

Akhir pekan ini, Blaugrana akan menjamu Real Sociedad di Stadion Montjuic, sebelum menghadapi laga besar melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions dan tandang ke markas Sevilla.

Barcelona harus menerima kabar buruk, dua pemain inti mereka, Raphinha dan Joan Garcia dilanda cedera.

