Kabar Duka, Aktor Senior Lawan Main Bruce Lee Meninggal Dunia

Minggu, 26 Juli 2020 – 10:55 WIB

jpnn.com - Kabar duka kembali menyelimuti industri film dunia, aktor legendaris John Saxon telah meninggal dunia pada usia 83 tahun karena radang paru-paru, Sabtu (25/7).

Aktor yang pernah menjadi lawan main legenda seni bela diri Bruce Lee itu meninggal di Murfreesboro, Tennessee, ungkap istrinya Gloria kepada The Hollwood Reporter, lansir Dailymail.

Warga asli Brooklyn, New York itu memulai kariernya sejak 1950-an, dan mulai memainkan beragam karakter lebih dari 200 penampilan film dan televisi, selama sekitar 60 tahun.

John Saxon makin dikenal setelah mendapat peran penting bersama Marlon Brando di The Appaloosa (1966), Bruce Lee di Enter The Dragon (1973) dan Nightmare On Elm Street (1984).

Disebutkan, John belajar akting dengan aktris terkenal dan guru akting Stella Adler, sebelum memulai kariernya sebagai aktor kontrak di Universal Pictures.

Saxon kemudian melanjutkan untuk membuat debut filmnya pada tahun 1954, dalam film komedi romantis It Should Happen To You, dibintangi Judy Holliday, Jack Lemon dan Peter Lawford.

Ia telah mendapatkan pengakuan melalui Golden Globe untuk perannya dalam film The Appaloosa.

"Brooklyn adalah tempat yang sulit untuk dibesarkan, tetapi itu mengajarkan Anda untuk bertahan hidup, dan jika Anda ambisius, itu mengajarkan Anda untuk menginginkan hal-hal yang lebih baik," kata John Saxon pada suatu wawancara. (mg8/jpnn)



