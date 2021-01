Kabar Duka, Artis Cantik Song Yu Jung Meninggal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Duka kembali menyelimuti dunia hiburan Korea Selatan. Aktris dan model Song Yu Jung atau Song Yoo Jung dilaporkan meninggal dunia pada Sabtu (23/1) lalu.

Sublime Artist Agency mengonfirmasi kabar Song Yu Jung meninggal dunia. Meski begitu, pihak agensi tidak menyebut penyebab dari kematiannya.

"Aktris Song Yu Jung meninggalkan kehidupan ini pada 23 Januari 2021. Sesuai dengan keinginan keluarganya, pemakaman akan diadakan secara tertutup dan tenang, pemakaman berlangsung pada 25 Januari," ujar isi pernyataan Sublime Artist Agency dilansir Soompi, Senin (25/1).

Dalam pernyataan resmi, Song Yu Jung disebutkan sebagai sosok yang ceria dan murah senyum.

"Dia adalah aktris yang luar biasa yang berakting dengan penuh semangat. Tolong doakan jiwanya agar dia bisa beristirahat dengan tenang di tempat yang hangat," lanjut isi pernyataan tersebut.

Song Yu Jung memulai debutnya sebagai model sebuah merek kosmetik. Dia lalu mendalami dunia peran lewat "Golden Rainbow" tahun 2013.

Penampilannya juga dapat disaksikan melalui "Make Your Wish" di MBC, "School 2017" di KBS2 serta serial drama web "Dear My Name".

Song Yu Jung pernah menjadi model video musik untuk "Goodbye Road" milik iKON, "Friend to Lover" Standing Egg dan "How Do I" dari NIve. Aktris tersebut menandatangani kontrak dengan Sublime Artist Agency pada 2019. (antara/jpnn)