Kabar Duka, Ayah Bio One Meninggal Dunia

Selasa, 07 April 2026 – 16:51 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kabar duka datang dari aktor Bio One. Sang ayah, Sutan Proboatmodjo dikabarkan meninggal dunia.

Kabar meninggalnya sang ayah dibagikan langsung oleh Bio One melalui akunnya di Instagram.

Dari Instagram story miliknya, dia membagikan foto pengumuman duka disertai dengan keterangan singkat 'RIP' sebagai bentuk kehilangan atas kepergian sang ayah.

Dari foto pengumuman itu diketahui bahwa mendiang Sutan Proboatmodjo meninggal pada Senin (6/4) lalu.

Kemudian dalam unggahan terbarunya di Instagram, dia juga membagikan foto pusara sang ayah.

Di slide berikutnya, Bio One membagikan gambar tangkap layar yang memuat pesan singkat dari sang ibunda.

Baca Juga: Bio One Ubah Pola Hidup Demi Peran dalam Pertaruhan The Series 2

"Di benak kita pasti ada rasa campur aduk yang di selimuti rasa sedih pastinya. Mari kita saling melepaskan pengampunan. Agar yang meninggal di terima amal ibadahnya dan kita yang masih hidup tetap dalam keberkahan," tulis sang ibu dalam gambar tangkap layar yang dibagikam Bio One.

Dia juga berpesan kepada anak-anaknya untuk selalu berbuat baik agar kelak menjadi teladan untuk generasi berikutnya.