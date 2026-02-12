Kabar Duka: Bintang Dawson’s Creek Meninggal Dunia karena Kanker

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Amerika Serikat, James Van Der Beek meninggal dunia pada usia 48 tahun setelah berjuang melawan kanker kolorektal.

Dia dikenal luas melalui perannya sebagai Dawson Leery dalam serial drama remaja populer era 1990-an, Dawson’s Creek.

Kabar duka tersebut disampaikan keluarga melalui pernyataan yang diunggah di akun Instagram milik Van Der Beek pada Rabu (11/2).

“James David Van Der Beek yang kami cintai telah berpulang dengan tenang pagi ini. Dia menghadapi hari-hari terakhirnya dengan keberanian, iman, dan rahmat,” demikian isi pernyataan tersebut.

Keluarga juga meminta ruang dan privasi untuk berduka. Mereka menyebut mendiang sebagai sosok suami, ayah, putra, saudara, dan sahabat yang dicintai.

“Untuk saat ini, kami memohon ketenangan dan privasi saat kami berduka atas kepergian suami, ayah, putra, saudara, dan sahabat kami tercinta,” tulis keluarga.

Van Der Beek yang telah menikah dan memiliki enam anak sebelumnya mengungkapkan bahwa dirinya didiagnosis kanker usus besar pada 2024.

Dia menyampaikan hal itu saat bersiap tampil dalam acara amal televisi Amerika Serikat, The Real Full Monty, pada November 2024, sebagaimana dilaporkan The Guardian.