JPNN.com - Entertainment - Seleb

Kabar Duka: Bintang 'Ghostbusters' Jennifer Runyon Meninggal Dunia

Selasa, 10 Maret 2026 – 04:11 WIB
Aktris Jennifer Runyon. ANTARA/HO

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Jennifer Runyon yang dikenal lewat perannya dalam film Ghostbusters dan serial komedi Charles in Charge meninggal dunia pada 6 Maret 2026 dalam usia 65 tahun. Kabar duka tersebut disampaikan oleh sahabat dekatnya, Erin Murphy.

Dilansir dari Variety, Minggu (8/3) waktu setempat, Murphy mengonfirmasi kabar tersebut melalui unggahan di Facebook. Ia menyebut Runyon meninggal dunia setelah menjalani perjuangan singkat melawan kanker.

“Sangat sedih membagikan bahwa sahabat saya Jennifer Runyon Corman telah meninggal dunia setelah perjuangan singkat melawan kanker. Dia sosok yang istimewa. Saya akan merindukanmu, Jenn,” tulis Murphy dalam unggahannya.

Runyon memulai debut film layar lebar melalui film horor To All a Good Night pada 1980.

Namanya kemudian makin dikenal setelah membintangi sejumlah film pada era 1980-an, termasuk Up the Creek dan Ghostbusters yang sama-sama dirilis pada 1984.

Pada tahun yang sama, dia juga tampil sebagai Gwendolyn Pierce dalam musim pertama sitkom Charles in Charge.

Peran tersebut menjadi salah satu penampilan televisinya yang cukup dikenal oleh penonton pada masa itu.

Karier Runyon berlanjut dengan memerankan Cindy Brady dalam film televisi A Very Brady Christmas pada 1988.

Aktris Jennifer Runyon, pemeran film Ghostbusters dan sitkom Charles in Charge, meninggal dunia pada usia 65 tahun.

