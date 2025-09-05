Kabar Duka: Desainer Legendaris Giorgio Armani Meninggal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Desainer fesyen legendaris Giorgio Armani meninggal dunia pada usia 91 tahun di kediamannya di Milan, Italia, Kamis (4/9/2025).

Armani dikenal sebagai pendiri rumah mode Giorgio Armani yang ia dirikan pada 1975 dan identik dengan rancangan setelan jas elegan.

Kabar duka tersebut disampaikan langsung oleh Armani Group. Dalam pernyataannya, perusahaan mengumumkan kunjungan duka akan dibuka untuk publik di Via Bergognone 59, Milan.

Kunjungan duka dibuka pada Sabtu (6/9) dan Minggu (7/9) pukul 09.00–18.00 waktu setempat. Sementara itu, prosesi pemakaman akan digelar secara tertutup.

“Dengan duka yang tak terhingga, Armani Group mengumumkan berpulangnya sang pencipta, pendiri, dan penggerak yang tak kenal lelah,” tulis perusahaan dalam keterangan resmi yang dikutip dari Hollywood Reporter.

Disebutkan, Armani meninggal dengan tenang di sekitar orang-orang terkasih. Armani tetap aktif berkarya hingga akhir hayat.

Dia hanya absen satu kali dari Milan Fashion Week pada Juni lalu karena cedera, setelah sebelumnya selalu hadir sejak perhelatan tersebut digelar.

Bahkan pada September ini, ia sejatinya dijadwalkan merayakan 50 tahun rumah mode Giorgio Armani dalam ajang Milan Fashion Week.