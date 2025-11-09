Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Kabar Duka, Djoko Riyanto Suami Wali Kota Semarang Meninggal

Minggu, 09 November 2025 – 09:28 WIB
Djoko Riyanto, suami Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti yang juga Anggota DPRD Kota Semarang. Foto: Instagram @vdjokoriyanto.

jpnn.com - SEMARANG - Djoko Riyanto, suami Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti meninggal dunia pada Minggu (9/11) pagi.

Almarhum mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Telogorejo, Kota Semarang sekitar pukul 05.30 WIB.

Kabar duka ini menyelimuti keluarga besar Pemerintah Kota Semarang dan kalangan DPRD setempat.

Djoko dikenal sebagai sosok politisi yang berdedikasi dan rendah hati. Dia telah empat kali terpilih sebagai anggota DPRD Kota Semarang sejak 2009 hingga periode berjalan 2024–2029.

Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang Anang Budi Utomo yang juga sahabat dekat almarhum menyampaikan rasa duka mendalam.

“Tentu kami merasa kehilangan karena Pak Djoko teman di dewan sudah sejak lama. Kemudian beliau sekarang jadi Ketua Dekranasda Kota Semarang, mendampingi Bu Wali Kota,” ujar Anang kepada JPNN.com, Minggu (9/11).

Anang mengenang Djoko sebagai figur yang konsisten memperjuangkan kepentingan masyarakat, baik ketika bertugas di Komisi D bidang kesejahteraan rakyat maupun di Komisi C yang membidangi infrastruktur.

“Beliau sangat perhatian dan tekun. Komitmen beliau dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat patut dicontoh,” tuturnya.

Sahabat mengenang sosok Djoko Riyanto Suami Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti yang tutup usia.

