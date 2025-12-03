Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Kabar Duka, Epy Kusnandar Meninggal Dunia

Rabu, 03 Desember 2025 – 15:53 WIB
Kabar Duka, Epy Kusnandar Meninggal Dunia - JPNN.COM
Epy Kusnandar. Foto Instagram/epy_kusnandar

jpnn.com - JAKARTA - Kabar duka, aktor senior Epy Kusnandar meninggal dunia pada Rabu (3/12) siang.

Kabar meninggalnya pria kelahiran 1 Mei 1964 itu disampaikan langsung oleh sang istri, Karina Ranau melalui akunnya di Instagram.

Dari unggahannya tersebut diketahui bahwa Epy Kusnandar mengembuskan napas terakhirnya pada Rabu 3 Desember 2025 pukul 14.24 WIB.

Baca Juga:

Adapun jenazah bintang sinetron Preman Pensiun itu akan disemayamkan di rumah duka di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

"Telah berpulang ke Rahmatullah Epy Kusnandar Bin Erning Sutarsa. Wafat pada tanggal 3 Desember 2025, pukul 14.24 WIB," tulis Karina Ranau melalui akunnya di Instagram, dikutip Rabu.

Rencananya, jenazah Epy Kusnandar akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, pada Kamis (4/12) pagi.

Baca Juga:

"Dimakamkan di TPU Jeruk Purut, 4 Desember 2025, pukul 08.00 WIB," kata Karina Ranau.

Namun, saat ini belum diketahui penyebab Epy Kusnandar meninggal dunia. (mcr7/jpnn)

Aktor Epy Kusnandar meninggal dunia pada Rabu siang dan akan dimakamkan pada Kamis besok.

Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Firda Junita

