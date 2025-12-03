Kabar Duka, Epy Kusnandar Meninggal Dunia

Rabu, 03 Desember 2025 – 15:53 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Kabar duka, aktor senior Epy Kusnandar meninggal dunia pada Rabu (3/12) siang.

Kabar meninggalnya pria kelahiran 1 Mei 1964 itu disampaikan langsung oleh sang istri, Karina Ranau melalui akunnya di Instagram.

Dari unggahannya tersebut diketahui bahwa Epy Kusnandar mengembuskan napas terakhirnya pada Rabu 3 Desember 2025 pukul 14.24 WIB.

Adapun jenazah bintang sinetron Preman Pensiun itu akan disemayamkan di rumah duka di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

"Telah berpulang ke Rahmatullah Epy Kusnandar Bin Erning Sutarsa. Wafat pada tanggal 3 Desember 2025, pukul 14.24 WIB," tulis Karina Ranau melalui akunnya di Instagram, dikutip Rabu.

Rencananya, jenazah Epy Kusnandar akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, pada Kamis (4/12) pagi.

"Dimakamkan di TPU Jeruk Purut, 4 Desember 2025, pukul 08.00 WIB," kata Karina Ranau.

Namun, saat ini belum diketahui penyebab Epy Kusnandar meninggal dunia. (mcr7/jpnn)