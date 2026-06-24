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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kabar Duka Guncang Timnas Prancis di Tengah Piala Dunia 2026

Rabu, 24 Juni 2026 – 08:19 WIB
Kabar Duka Guncang Timnas Prancis di Tengah Piala Dunia 2026 - JPNN.COM
Skuad Timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Foto: Charly Triballeau/AFP

jpnn.com - Timnas Prancis diselimuti kabar duka di tengah perjalanan mereka di Piala Dunia 2026.

Pelatih Prancis Didier Deschamps harus menghentikan sementara seluruh aktivitasnya bersama tim setelah menerima kabar meninggalnya sang ibu di Prancis pada Selasa (23/6/2026) waktu setempat.

Federasi sepak bola Prancis (FFF) bergerak cepat memberikan izin kepada Deschamps untuk pulang guna menghadiri prosesi pemakaman.

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Situasi ini membuat Prancis harus menjalani laga lanjutan fase grup tanpa kehadiran sang arsitek utama di sisi lapangan.

Pada pertandingan melawan Norwegia di Boston Stadium, Sabtu (27/6/2026) dini hari WIB, Les Bleus tidak akan ditemani Deschamps.

"Pada saat seperti ini, hal terpenting adalah rasa kemanusiaan. Kami berdiri bersama pelatih dan memberikan dukungan penuh agar Deschamps bisa melewati situasi sulit ini dengan tenang," bunyi pernyataan FFF.

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Untuk sementara, tanggung jawab teknis akan diserahkan kepada asisten pelatih Guy Stephan yang akan memimpin persiapan tim hingga pertandingan selanjutnya.

Belum ada kepastian mengenai durasi absennya Deschamps dari skuad Prancis.

Timnas Prancis diselimuti kabar duka di tengah perjalanan mereka di Piala Dunia 2026.

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TAGS   Piala Dunia 2026  Prancis  Didier Deschamps  Piala Dunia  Timnas Prancis 
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